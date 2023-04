IpV, focus sulla distribuzione: in quattro mesi incontrati oltre 1200 agenti

Idee per Viaggiare rafforza i legami con la distribuzione. Sono stati oltre 1200 gli adv convolti nelle iniziative di formazione realizzate dal tour operator negli ultimi 4 mesi. “Raccontare il percorso di Idee per Viaggiare dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro – afferma il general manager Fabio Savelloni (nella foto) -. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse”.

Dall’inizio dell’anno, l’operatore ha organizzato un fitto programma di eventi volti a presentare la sua programmazione. Tra gli appuntamenti principali, il roadshow 6 oltre, realizzato in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World, che ha visto la partecipazione di oltre mille agenzie; i GIOVEDIDEE, che hanno visto la partecipazione di 150 agenzie; e i fam trip. “Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi - commenta Paola Schiavone, responsabile marketing -. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte”.