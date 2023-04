Silversea lancia il programma per il Venetian Society Reunion Voyage 2024

Partirà da Tokyo il 15 ottobre 2024 il nuovo Venetian Society Reunion Voyage di Silversea Cruises: 16 giorni in viaggio per l’Asia a bordo di Silver Nova, con tre overnight e lo sbarco a Singapore il 31 ottobre.

Aperti a tutti gli ospiti, i Venetian Society Reunion Voyages di Silversea promuovono un'atmosfera conviviale e familiare, facendo appello alla comunità affiatata di ospiti di Silversea, che colgono l'opportunità di riunirsi ogni volta con i propri amici e di incontrare nuovi viaggiatori con i quali condividere esperienze straordinarie. Norman Rafelson, delegato alla Venetian Society, si unirà a Barbara Muckermann nell'accogliere gli ospiti a bordo.



"È sempre bello per me trascorrere del tempo a bordo delle nostre navi con i nostri ospiti - ha detto Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea Cruises -. I nostri Venetian Society Reunion Voyages offrono l'opportunità perfetta per incontrare i membri più fedeli della nostra famiglia allargata, ma anche nuovi ospiti. Questo particolare viaggio sarà unico, in quanto segnerà il primo Venetian Society Reunion Voyage a bordo di Silver Nova, offrendo agli ospiti la possibilità di sperimentare la nostra nuova classe di navi, che, per la prima volta nella storia di Silversea, incorporerà un design asimmetrico e un layout orizzontale, e sarà tra le navi ultra-lusso più spaziose mai costruite. "



L'itinerario

Il programma prevede la visita a Kagoshima (isola di Kyushu), durante al quale i viaggiatori si immergeranno nella cultura giapponese con visite alla Chiran Samurai Residence, al birrificio Shochu e ad una tradizionale sorgente termale. Gli ospiti scopriranno Incheon (Seoul) della Corea del Sud con un overnight, prendendo parte ad escursioni all'isola di Ganghwa, al Palazzo Changdeok e al Muro della Fortezza della città e al Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Giovedì 24 ottobre, Silver Nova arriverà a Hong Kong per un overnight, dove gli ospiti potranno ammirare i contrasti fra le parti più vecchie e più moderne della città. Un overnight nella città di Ho Chi Minh concluderà il viaggio, con esplorazioni dei tunnel di Cu Chi, del delta del Mekong e della ricca storia della regione.



"Abbiamo registrato un grande interesse per il nostro Venetian Society Reunion Voyage per il 2023, che vedrà gli ospiti navigare, da e per Copenaghen, a bordo di Silver Dawn a settembre - ha dichiarato Norman Rafelson, delegato di Silversea alla Venetian Society -. Gli ospiti spesso mi chiedono del nostro viaggio del 2024, con l'obiettivo di prenotare le loro suite e organizzare i piani di viaggio in anticipo. L'attesa è finalmente finita”.