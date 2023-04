Boscolo, il ritorno in Uzbekistan

Boscolo riapre la rotta verso l'Uzbekistan con i suoi Viaggi Guidati.

Il trend delle vendite sulla meta ha già iniziato a registrare un buon andamento: una ripresa registrata a partire dalla ripresa dei voli di linea Uzbekistan Airways che collegano Milano al Paese ogni martedì e venerdì. In corrispondenza con il ritorno dei collegamenti sono ripartiti da inizio aprile i tour di Boscolo sulla meta con l'itinerario da Urgench Tashkent.



Sempre sul fronte dei collegamenti. come riporta una nota del tour operator, da Roma e Bologna sono disponibili voli di linea Tukish Airlines per l'itinerario che collega Samarcanda e Urgench.