Isola Azzurra: Fabio Piraino entra nel team

Il 2023 è per Isola Azzurra un anno di sviluppo importante, che coinvolgerà tutti i reparti al fine di proiettare il t.o. in una nuova dimensione. Ed è in questo contesto che Fabio Piraino (nella foto) fa il suo ingresso nel management aziendale.

La sua esperienza, radicata su più livelli del comparto turistico, sarà strategica per lo sviluppo futuro. Mantenendo un focus prioritario sul mondo gruppi e dmc, l’attività di Fabio Piraino sarà trasversale e spazierà su più comparti, dove trasferirà esperienza e know-how. Un profilo ‘globale’ all’interno della nuova ‘Isola Azzurra 2.0’.



“Ringrazio l’amministratore del t.o., Andrea Lorenzoni, per la grande fiducia riposta nella mia persona. Mi inserisco in una squadra giovane e fortemente motivata dove sviluppare contenuti nuovi sarà facile. I progetti sono ambiziosi e molto concreti, primo fra tutti quello legato allo sviluppo del territorio in chiave dmc”.