Isola Azzurra, Lorenzoni: “Il 2023 è l’anno della svolta”

“Il 2023 è un anno di svolta per il futuro di Isola Azzurra”. Così Andrea Lorenzoni, amministratore del tour operator. “Veniamo da anni di crescite importanti con un 2022 che, dati alla mano, segna un incremento sul 2021 di oltre il 50% e il 2023, in questo primo trimestre, registra una tendenza estremamente positiva”.

Dati che nel quartier generale del t.o. a Carini, a metà strada fra Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi, impongono nuove scelte in chiave futura. “Consolidamento e diversificazione della proposta di prodotto sono gli obiettivi del medio e lungo periodo. Il bivio al quale ci troviamo indica tante strade da percorrere, fra cui lo sviluppo del territorio in chiave Dmc e l’apertura di destinazioni estere”.



Il tutto all’insegna della sostenibilità, sia economica sia operativa, con l’obiettivo di spingere Isola Azzurra su scala nazionale: “Abbiamo investito in nuove risorse umane che presenteremo a breve; abbiamo aumentato la nostra capacità assumendo nuovi impegni e incrementando i precedenti; abbiamo pre-acquistato voli a copertura delle nostre destinazioni. E abbiamo 'blindato' i nostri club in esclusiva in Sicilia: Zeta Resort Donnalucata e Zeta Club Alicudi a Sciacca”.



“Abbiamo puntato anche sui nostri partner siciliani, aziende e persone che credono da sempre nel nostro progetto. Così, nell’impianto voli in vuoto per pieno abbiamo inserito i voli da Catania ad Olbia, che si vanno ad aggiungere a quelli in programmazione da Torino e Milano. I tavoli aperti sono numerosi e siamo in procinto di mettere a segno importanti investimenti che cambieranno fortemente il profilo di questa azienda” chiude Lorenzoni.