Dirotta da Noi lancia la campagna ‘Non fare lo struzzo…usa la testa’

Dirotta da Noi Tour Operator torna in pista con una campagna per la stagione 2023: ‘Non fare lo struzzo…usa la testa’.

Il concept del tour operator specializzato in soggiorni sul Mare Italia, con 4 strutture DClub in esclusiva in Campania e Calabria, si basa su un messaggio ironico.

"Il messaggio sottile che si cela dietro all'ironia del claim - spiega Mara Paparelli, cmo di Dirotta da Noi Tour Operator - è quello di incentivare il mercato ad ‘Usare la testa’ nella scelta del giusto villaggio da proporre ad un determinato cliente".



"Molte agenzie di viaggi lamentano l'abitudine del cliente a disintermediarsi dalle stesse - continua Paparelli - per innumerevoli motivi, sottovalutando tra questi il prodotto proposto, poiché non a tutti i clienti che entrano in agenzia si possono proporre villaggi, sicuramente di qualità ma con un prezzo non accessibile a molti di essi. Molte agenzie di viaggi, invece di ‘Usare la testa’ e individuare a quale operatore affidarsi per un prodotto di qualità con un pricing nettamente inferiore adatto al suo cliente, propongono sempre gli stessi prodotti, facendo come gli ‘Struzzi’ che ‘Nascondono la testa la sabbia’ non capendo che così facendo perdono potenziali clienti".



“Questa campagna rappresenta per noi un'azione di brand awareness con l’obiettivo di infondere un messaggio propositivo per tutto il mercato affinché non si propongano solo grandi gruppi alberghieri a qualsiasi target di clientela – aggiunge Giulio Clementini, product manager di Dirotta da Noi -, ma si scelgano anche operatori con villaggi in esclusiva che accontentino quei clienti di fascia media delle agenzie di viaggi, con un potere di spesa più basso, affinché non si perdano quote di mercato".



La campagna è on air sulle radio e digital su Google, Youtube e Meta da oggi, 17 aprile, oltre che sul sito del t.o.