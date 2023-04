Princess Cruises e l'eclissi totale del 2024: modificato l'itinerario della Emerald

Princess Cruises ha deciso di modificare l’itinerario di Emerald Princess per consentire ai suoi ospiti di assistere all’eclissi totale di sole prevista lunedì 8 aprile 2024, una delle tre rimanenti in tutto il mondo in questo decennio e l’unica visibile dal Nord America fino al 2044.

“La modifica di itinerario di questa crociera per dare la possibilità ai suoi ospiti di assistere allo straordinario fenomeno - ha dichiarato Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Princess - denota l’attenzione della compagnia a garantire esperienze autentiche e a volte irripetibili ai propri ospiti”.



Il viaggio

In partenza da Los Angeles il 5 aprile 2024, con destinazione Ft. Lauderdale, attraverso la Riviera Messicana, il Canale di Panama e i Caraibi occidentali, Emerald Princess osserverà l'eclissi solare totale l'8 aprile tra Cabo San Lucas e Huatulco, Messico.



I 3.080 ospiti a bordo si riuniranno sui ponti superiori, riceveranno occhiali speciali da indossare e verranno guidati nella loro esperienza visiva dall'esperto di astronomia ed esplorazione spaziale Fred Cink.