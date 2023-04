Club Med, i conti tornano: raddoppio del fatturato nel bilancio 2022

Un fatturato raddoppiato rispetto all’anno precedente, profitti ante imposte per 309 milioni e un numero di clienti (1,3 milioni) ormai prossimo ai livelli del 2019. Sono in netta ripresa i conti di Club Med nel bilancio del 2022, hanno che ha segnato la ripartenza del colosso mondiale delle vacanze all inclusive.

"Dopo il rimbalzo nella seconda metà del 2021, i nostri risultati del 2022 mostrano una forte ripresa e accelerazione per Club Med in Europa e nelle Americhe – evidenzia il presidente Henry Giscard D’Estaing (nella foto) -. Le restanti restrizioni di viaggio in Asia e la recrudescenza del Covid-19 in Cina hanno ancora avuto un impatto sulla nostra attività, ma Club Med l'ha gestita a livello globale. Il nostro volume d'affari è raddoppiato rispetto allo scorso anno e ha raggiunto i livelli pre-pandemia".



Un trend positivo che sta proseguendo anche nell’anno in corso, con i dati di gennaio e febbraio tra i più alti degli ultimi anni e un livello delle prenotazioni per il primo semestre superiore del 36 per cento rispetto allo scorso anno.