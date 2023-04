Queen Anne, la nuova ammiraglia Cunard raccontata dalla sua capitana

Un viaggio già sold out a più di un anno di distanza. È quello della crociera inaugurale della Queen Anne, la nuova nave che entrerà nella flotta Cunard nella primavera del 2024 e che debutterà il 3 maggio con una crociera da Southampton a Lisbona con uno stop a La Curuna portando i primi 2.996 ospiti a scoprire le novità dell’ammiraglia.

A raccontare, in parte, cosa i passeggeri della nuova nave troveranno a bordo, è la capitana Inger Klein Thorhauge (nella foto), che sarà alla guida della nave per il suo viaggio inaugurale e per le rotte effettuate nel 2024 e nel 2025.



“Assumere il timone di una nuova nave Cunard e guidare l'azienda verso una nuova era è per me un grande onore; sarà davvero l'apice della mia carriera e sono estremamente orgogliosa di avere un ruolo in questo capitolo così importante per la compagnia” dice la capitano.



Fra le novità, molte le soluzioni tecnologiche all’avanguardia che permetteranno di rendere più piacevole il viaggio su Queen Anne, senza andare ad intaccare l’atmosfera classica che si respira nei viaggi Cunard. “Ci sarà, ad esempio, un nuovissimo sistema in plancia che sarà il primo per la flotta Cunard, così come innumerevoli caratteristiche all'avanguardia negli spazi pubblici della nave – spiega Inger Klein Thorhauge -. Non voglio rivelare troppo perché voglio che i nostri ospiti abbiano un po’ di sorprese quando si imbarcheranno per la prima volta, ma sono sicura che rimarranno colpiti da ciò che vedranno”.



Per quanto riguarda le rotte, “viaggeremo attraverso l'Europa per quasi tutto il primo anno, per poi portare la Queen Anne nel suo primo viaggio mondiale nel 2025 per mostrarla a tutto il mondo”.