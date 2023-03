‘Glamour per una notte!’: con Qatar Airways un evento per le agenzie

‘Glamour per una notte!’ è il titolo dell’evento organizzato da Glamour Tour Operator e Qatar Airways, con l'obiettivo di supportare e rafforzare la relazione con gli agenti di viaggi e i partner.

Un format ideato e lanciato con questo primo appuntamento da Simone Prinari, direttore vendite e marketing di Glamour, che sarà riproposto nei prossimi mesi con nuovi partner. Ventiquattro ore di condivisione, che hanno visto momenti di svago alla scoperta delle bellezze del territorio ma anche momenti di confronto e formazione con i rappresentanti di Glamour Tour Operator e Qatar Airways.



Una partnership che si è rivelata un successo su destinazioni come Qatar, Doha, Sudafrica, Namibia e Seychelles. Obiettivo principale del format è quello di offrire agli agenti di viaggio l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze incontrando i rappresentanti di Glamour e dei partner partecipando a momenti di formazione. Allo stesso tempo, il format offre anche la possibilità di vivere delle ‘experience’ con momenti di svago e relax.



“Sono molto soddisfatto del successo di questo primo evento che è stato accolto con entusiasmo dagli agenti di viaggi e che riproporremo con altri partner in diversi appuntamenti durante tutto l’anno - commenta Simone Prinari -. Il format si è rivelato un'ottima occasione per rafforzare la collaborazione con gli agenti ma anche con i nostri partner, creando una sinergia importante per il raggiungimento di obiettivi comuni“.



L'evento ‘Glamour per una notte!’ “è stata un’ottima occasione per accogliere presso la nostra sede di Viareggio gli agenti di viaggi e mostrargli come lavoriamo. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le relazioni con loro e la qualità dei nostri servizi. Siamo soddisfatti della partnership con Qatar Airways, nostro primo partner di questo format, che ci permette da sempre di offrire un servizio di alto livello ai nostri clienti. La loro partecipazione all'evento ha ulteriormente consolidato la nostra relazione di lunga data, permettendoci di fornire un momento di confronto interessante e costruttivo” aggiunge Luca Buonpensiere titolare di Glamour.