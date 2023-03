Costa Crociere compie 75 anni: i festeggiamenti in autunno a Genova

Costa Crociere domani celebra il suo 75° anniversario: il 31 marzo 1948 la motonave Anna C partiva da Genova verso Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo.

Un traguardo importante per la compagnia, che testimonia un patrimonio di esperienza e tradizione nel settore mondiale delle crociere.



In tutti questi anni, giorno dopo giorno, Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti indimenticabili delle loro vacanze. Dai viaggi transatlantici della Anna C sino alle crociere dei giorni nostri, a bordo di navi come Costa Smeralda e Costa Toscana, Costa ha innovato il modo di andare in vacanza in mare.

Per festeggiare insieme il 75° anniversario, Costa ha previsto in autunno una serie di iniziative speciali a Genova, anche se il programma completo sarà svelato nei prossimi mesi.



Nel frattempo, chi desidera festeggiare l’anniversario con una vacanza, può scegliere tra 75 crociere a prezzo speciale, in vendita sino all’11 aprile, per partire alla scoperta di destinazioni nel Mediterraneo e in Nord Europa.