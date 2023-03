Msc apre le vendite per Msc World America

Msc Crociere apre le vendite per Msc World America, la terza nave della compagnia a Gnl e la prima posizionata nel Nord America.

La nuova ammiraglia debutterà nell’aprile del 2025 e avrà come home port Miami, da cui salperà alla volta dei Caraibi orientali e occidentali.



Durante la sua stagione inaugurale, Msc World America effettuerà itinerari di 7 notti verso le isole.



Tutti i viaggi includeranno una sosta sull’isola privata della compagnia alle Bahams Ocean Cay Msc Marine Reserve.



"Msc World America sarà la quarta delle nostre nuove navi ad essere posizionata ai Caraibi, dove trascorrerà la sua stagione inaugurale – spiega Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere -. Questo non solo a conferma del nostro impegno per la crescita nel mercato nordamericano, posizionando in quest’area le nostre navi più recenti ed innovative, messe così a disposizione degli ospiti provenienti da tutto il mondo. Quando entrerà in servizio, questa nuova ed entusiasmante nave offrirà sicuramente un'esperienza di crociera all'avanguardia nei Caraibi".



A bordo della nave, ristoranti, bar, spazi pubblici ed esperienze.



Tra le attrazioni di punta, The Harbor, area situata al ponte 20, progettata per bambini e famiglie. The Harbor comprenderà attività come l'acquapark, giochi d'acqua interattivi, esperienze emozionanti e aree per rilassarsi, offrendo viste mozzafiato e la possibilità di andare all'avventura, con il High Trail o la zip line. Food truck serviranno snack e bevande.