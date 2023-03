Naar e Travel South Usa insieme alla scoperta degli Stati Uniti

Naar Tour Operator focalizza l’attenzione su alcune aree del Sud degli Stati Uniti, lontane dai circuiti turistici. In collaborazione con Travel South Usa e grazie al supporto di Latitudes Travel Magazine, l’operatore milanese promuove questa area del Paese sia attraverso eventi di formazione, sia con itinerari ad hoc.

Erica Melegari, product manager Stati Uniti di Naar Tour Operator, ha spiegato: “Insieme a Travel South Usa partecipiamo da diversi anni alla campagna per la promozione del Sud degli Stati Uniti, un'area meno conosciuta rispetto ad altri luoghi iconici del Paese, ma ricca di storia e cultura, in particolare legate alla grande musica e alla lotta per i diritti civili. Quest'anno abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, in particolare sull'aspetto naturalistico di questi Stati, con diversi itinerari che toccano le foreste e i monti Appalachi, le pianure alluvionali che li dividono dall'oceano, le coste e le isole di barriera che creano ambienti ed ecosistemi unici”.



Marcella Re, account director di Travel South in Italia, ha aggiunto: “Travel South Usa mantiene un forte legame con il mercato italiano, che dimostra da sempre forte interesse e curiosità anche verso destinazioni meno conosciute come quelle del Sud degli States. Naar è un nostro alleato nel creare e promuovere itinerari alla scoperta della ricca storia, della cultura culinaria, dell'ospitalità e dei grandi spazi aperti di queste zone degli Usa”.