P&O Cruises, parte il restyling delle navi ‘adult only’ Arcadia e Aurora

Tempo di restyling per la flotta di P&O Cruises. La compagnia di crociere si appresta ad avviare un importante programma di ristrutturazione delle due navi ‘adult only’ Arcadia e Aurora.

Nei piani, riporta Travel Mole, vi è l’aggiornamento delle aree comuni interne ed esterne, nonché delle cabine, con nuovi arredi più moderni.



Su Arcadia, la piscina Nettuno sarà dotata di nuovi lettini e tavoli.



L’intervento di restyling dovrebbe essere portato a termine entro marzo 2023, per consentire alla compagnia di accogliere le prime visite delle agenzie e degli operatori partner nel mese di agosto. “Faremo in modo che entrambe le navi appaiano al loro meglio in vista della stagione estiva”, ha spiegato Paul Ludlow, presidente di P&O Cruises.



Il refitting è previsto nel novembre 2024 per Arcadia e nell'aprile del 2025 per Aurora.