Destinazione Umana, parte l’8° stagione dei viaggi solo-female italiani

Si apre la nuova stagione di Destinazione Umana, brand di Inspirational Travel Company, tour operator made in Italy che incentiva i viaggi lenti, ispirazionali e per sole donne.

Arrivato all’ottava stagione, il brando si arricchisce della collaborazione di Andrea Zacchi, psicologa ispirazionale, che mette insieme il gruppo di viaggiatrici (che si conosce in una video chiamata prima della partenza) e assegna degli esercizi di consapevolezza individuale, per incoraggiare il potenziale trasformativo del viaggio.



Secondo i dati di Destinazione Umana, su un campione di 1000 viaggiatrici circa*, le donne che decidono di intraprendere un viaggio in Italia da sole hanno un'età media tra i 45 e i 65 anni, provengono per lo più dalle regioni del Nord Italia, Lombardia e Veneto, ma anche dall’Emilia Romagna e, trend degli ultimi anni, anche dal Sud. Le viaggiatrici solitarie che si uniscono ad un gruppo, solitamente “sono donne sposate con figli grandi che sentono il bisogno di prendersi del tempo per sé - spiega Silvia Salmeri, founder di Destinazione Umana - ma sono sempre più numerose anche le giovani mamme che sentono il bisogno di una pausa rigenerante e le donne separate in una fase di cambiamento”. Tra i motivi che inibiscono le donne al viaggio in solitaria, la paura di essere giudicate negativamente dalla società e di annoiarsi.



Destinazione Umana propone per quest’anno una ventina di proposte tematiche “in cammino”: ogni viaggio, che sia di un breve weekend o di una settimana, prevede sempre un percorso da compiere tutte assieme e a piedi. Tra i classici per chi ama i cammini, la “Via delle Dee”, 130 Km lungo i sentieri dell’Appennino da Bologna a Firenze e la “Via Francigena toscana”, trekking di quattro giorni lungo la via Francigena toscana, tra San Miniato e Monteriggioni.



Novità della stagione: il weekend in Liguria tra i cavalli selvaggi dell’Aveto e la vacanza attiva in Sardegna a luglio, con trekking e mare sulla costa ovest del Sinis a luglio. Sempre a luglio si terrà “Il cammino delle ribelli” in Val Borbera in Piemonte.



Per chi ha figli piccoli, quest’anno Destinazione Umana organizza i campi estivi per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni a giugno e luglio tra l’appennino bolognese e quello reggiano, Bobbio Pellice (TO) in Piemonte e la riserva Naturale Acquerino (PT) in Toscana.