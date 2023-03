Boom di richieste per l’Alaska: Ncl allunga le crociere

La domanda per le crociere in Alaska sta rapidamente aumentando, al punto che le compagnie di navigazione hanno deciso di inserire, per la nuova stagione, partenze aggiuntive per la destinazione.

È il caso di Norwegain Cruise Line, che sta espandendo la stagione crocieristica e offre itinerari più lunghi. Le cinque navi della compagnia effettueranno crociere dai 9 agli 11 giorni, oltre a quelle classiche di sette giorni. “Abbiamo ascoltato il parere dei nostri ospiti, che chiedevano più opportunità di vedere l’Alaska" spiega a Travel Weekly Chad Berkshire, senior vice president of revenue management di Ncl.



Se le crociere di sette giorni continuano a essere le più richieste, Ncl ha comunque deciso di aggiungere itinerari più lunghi: "Volevamo offrire un prodotto che consentisse di avere più tempo in porto per conoscere la cultura locale - spiega Berkshire -, ma anche per visitare porti che altrimenti non potrebbero essere visti”. E cita l’esempio di Keystone Canyon, una piccola città vicina a Valdez.



Ncl programmerà crociere sia all'inizio che alla fine della stagione, che tradizionalmente va da maggio a settembre. La Norwegian Bliss salperà da Seattle per l'Alaska il 15 aprile, mentre l'ultima partenza della linea, sulla Norwegian Encore, è prevista il 22 ottobre.



Le previsioni

Le previsioni di Clia Alaska per il 2023 parlano di un totale di circa 1,65 milioni di crocieristi su 50 navi, con 700 partenze programmate. Cifre che superano anche quelle pre-pandemiche, dal momento che il 2019 aveva visto 1,3 milioni di passeggeri su 37 navi.