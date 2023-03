Disney Cruise: dal 2024 gli approdi nell’isola esclusiva Lighthouse Point

Sarà durante la tarda primavera del prossimo anno l’inaugurazione della nuova isola esclusiva a disposizione dei clienti di Disney Cruise Line alle Bahamas. Lighthouse Point accoglierà i primi crocieristi in arrivo a bordo di Disney Magic nel mese di giugno. La nave salperà per la crociera da Fort Lauderdale.

La navigazione inaugurale di sette notti verso Lighthouse Point è prevista per l'8 giugno. L'itinerario per questa vacanza include due fermate a Lighthouse Point e un giorno a Castaway Cay. Inoltre, il 6 giugno, una crociera di anteprima di tre notti su Disney Magic da Fort Lauderdale fornirà un'anteprima di Lighthouse Point, con accesso limitato ad alcune aree.



"Siamo lieti di portare le famiglie in nuovi posti durante la stagione estiva 2024, inclusa la nostra nuova destinazione sull'isola di Lighthouse Point alle Bahamas - dice Sharon Siskie, senior vice president senior e direttore generale di Disney Cruise Line -. Siamo anche entusiasti di tornare in Europa con nuovi porti di scalo e offrire emozionanti avventure in Alaska e nei Caraibi".