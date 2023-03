Dlt Viaggi apre all’estero: si comincia con Sharm el Sheikh

Dlt Viaggi sbarca a Sharm el Sheikh. L’operatore ha stretto una collaborazione con un villaggio 5 stelle con l’obiettivo di allargare il proprio catalogo prodotti e offrire sempre più scelta ai propri clienti.

Come punto di partenza di apertura all’estero, la scelta è ricaduta su Sharm el Sheikh, meta molto richiesta dagli italiani.



L’investimento economico in vuoto pieno tra voli Air Cairo e camere del villaggio sull’operazione Sharm è stato importante. Garantita anche l'assistenza in italiano per tutta la durata del soggiorno, dal viaggio di andata al ritorno.



L’accordo chiuso con Air Cairo ha permesso a Dlt Viaggi di proporre ai propri clienti partenze dal nord al sud Italia. Si può scegliere di partire da Napoli, Roma, Milano, Bologna, Bari e Catania. Il villaggio scelto dispone di circa 800 camere e si trova direttamente sulla spiaggia corallina di Nabq Bay.

Grazie alla collaborazione con Dlt Viaggi, oltre ai 4 ristoranti tipici già presenti nel villaggio ci sarà anche un ristorante italiano, con chef siciliano, con l’obiettivo di soddisfare tutti i palati.



Diverse sono le tipologie di camere riservate ai clienti Dlt Viaggi che si distinguono in base al numero di ospiti e alla posizione all’interno del villaggio. Le camere Royal hanno una metratura più ampia e sono ideali per famiglie. Hanno il balcone e la vista mare. Le camere Romance, di metratura più piccola sono ideali per coppie. La posizione garantisce maggiore privacy. Alcune di queste camere hanno accesso diretto in piscina only adult, accessibile solo ai viaggiatori maggiorenni.



Completano le dotazioni del villaggio sette piscine, di cui 4 sono destinate agli adulti e 3 destinate ai bambini, un Aqua Park con 5 diversi acquascivoli, campetti da calcio, ping pong, beach volley, campo da tennis, biliardo, kite surf e diving center.



Direttamente nel villaggio è poi possibile prenotare escursioni e vivere un’esperienza originale egiziana in sella ad un cammello nel deserto, su un quad, visitare l’isola che non c’è, o fare snorkeling tra la barriera corallina. Il pacchetto offerto da Dlt Viaggi include il volo a/r, tasse aeroportuali, trasferimenti da e per il villaggio, l’assicurazione medico-bagagli e la formula ultra hard all inclusive con l’open bar h24.



Per Dlt Viaggi questa operazione rappresenta solo il primo punto di apertura verso l’estero, ma già sono diverse le destinazioni oltre il Belpaese con cui sono in atto trattative importanti.