Vacanze in barca, cresce la domanda: i dati Click&Boat

La vacanza in barca si conferma come una delle tipologie di viaggio preferite dagli italiani dopo il lungo periodo pandemico. A sostenerlo Click&Boat, la piattaforma per il noleggio imbarcazioni in Italia - oltre 7mila quelle disponibili, il 13% in più rispetto a maggio 2022 -, che registra il suo primo trimestre più attivo in termini di traffico e prenotazioni.

L'incremento continua

Continua, dunque, un trend iniziato già nel 2022, quando le prenotazioni effettuate in Italia sulla piattaforma sono aumentate dell’80% rispetto al 2021 e addirittura triplicate se paragonate al periodo pre-pandemico. In crescita anche i dati delle prenotazioni di crociere private, quasi triplicate negli ultimi mesi del 2022 rispetto al 2019.



Sicilia, Sardegna e Grecia sono tra le destinazioni preferite, ma anche Spagna e Croazia sono tra le mete più richieste.

Prenotando tramite il sito Clik&Go o con la app si può scegliere di vivere un’esperienza anche solo per una giornata, per un weekend o per una lunga vacanza. Grazie all’opzione ‘con o senza skipper’ possono noleggiare le imbarcazioni sia coloro che muovono i primi passi nel mare, sia i navigatori esperti.