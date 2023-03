Carnival: si avvicina il debutto di Carnival Venezia, la nave ‘Fun Italian Style’

Partirà da Barcellona il 29 maggio 2023 per un viaggio transatlantico di 15 giorni Carnival Venezia, la nuova unità, costruita a Cadice, che entra a far parte della flotta di Carnival Cruise Line.

Costruita nel 2019, può ospitare fino a 5.145 passeggeri e la hall ricorda piazza San Marco a Venezia, mentre il Lido Deck è ispirato alla riviera italiana, con tanto di tetto retrattile. Ci saranno anche nuovi spazi d’intrattenimento di ispirazione italiana, come la Gondola Lounge.



“Debutterà come la nostra prima nave ‘Fun Italian Style’" ha dichiarato a TravelMole il presidente Christine Duffy. La nave effettuerà crociere tutto l’anno dal Manhattan Cruise Terminal, a partire dal 15 giugno. Proporrà 10 differenti crociere tocando 25 porti in 14 Paesi. Tra le altre caratteristiche La Strada Grill, che proporrà lo street food italiano, e Tomodoro, un ristorante italo-messicano.