Jet2Holidays, torna il check-in gratuito per i bagagli nei resort del gruppo

Era stato interrotto durante la pandemia, ma ora è pronto a ritornare. Jet2Holidays si prepara a reintrodurre il servizio di check-in gratuito per i bagagli nei resort del gruppo.

Come riporta ttgmedia.com la policity prevede che i viaggiatori lascino i bagagli in hotel il giorno della partenza senza preoccuparsi di portarli in aeroporto. Le valigie saranno prelevate dal personale che provvederà a portarle in areroporto, dove saranno direttamente portate in stiva.



Il servizio riprenderà per 50 hotel a Cipro ed è stato reintrodotto, riporta il sito di informazone britannico, dopo le numerose richieste di clienti e agenzie di viaggi.