Fruit Viaggi, riparte la campagna contro il bullismo

Riparte la campagna di Fruit Viaggi contro bullismo e cyberbullismo. Dopo il successo dello scorso anno l’iniziativa

‘Il Bullismo non va in vacanza’ riprende al fianco del testimonial Fabio De Nunzio, ex inviato di ‘Striscia la Notizia’ e presidente dell’Associazione Nazionale ‘Bullismo no Grazie’.

Quest’anno il tour è iniziato anche nelle scuole campane, ma saranno numerose le attività in programma nei villaggi Fruit in Italia e all’estero per sensibilizzare sul tema. Si tratterà di appuntamenti mirati per fare prevenzione ed informazione attraverso una comunicazione ‘soft’.



Gli incontri saranno volti all’informazione e all’ascolto dei ragazzi, che in forma anonima potranno trascrivere le loro esperienze, che saranno affrontate con l’aiuto di un piccolo ‘breviario’ redatto dall’associazione con 10 regole fondamentali da seguire sia per i più piccoli che per gli adulti.