Costa Crociere: due itinerari speciali per i soci del programma fedeltà

A giugno la Norvegia e le isole Lofoten, a settembre Marocco e Tunisia. Queste le destinazioni protagoniste delle due vacanze-evento di 14 giorni che Costa Crociere dedica ai soci del suo programma fedeltà.

Le crociere C|Club 2023 saranno effettuate da Costa Favolosa, che salperà il 25 giugno alla scoperta delle più belle destinazioni della Norvegia, fino alle Lofoten, mentre il 23 settembre si partirà alla volta di Tunisia e Marocco.



Gli chef a bordo

Nella prima delle due crociere, diretta in Norvegia, saliranno a bordo gli chef Bruno Barbieri e Ángel León, che insieme a Hélène Darroze firmano le proposte gastronomiche di Costa Crociere.



Ángel León si concentrerà sulla cucina legata al mare, mentre Bruno Barbieri su come proporre una cucina più sostenibile, evitando gli sprechi. Ogni sera a bordo è poi prevista una festa, con grandi show ed esibizioni di artisti di fama internazionale, oltre a party a tema e competizioni tra ospiti.



Le esperienze

Tra le esperienze proposte a terra, a Stavanger l’esplorazione in motoscafo dei fiordi più inaccessibili, mentre alle Lofoten si potrà andare in kayak la sera, ma con il sole ancora alto. Da Åndalsnes si potrà scegliere un tour che porterà in una malga per gustare i prodotti tipici della Norvegia, mentre a Trondheim si avrà la possibilità di vivere un giorno da vichingo.



Le tappe di settembre

La seconda crociera, a settembre, partirà alla scoperta delle più belle e caratteristiche città del Mediterraneo occidentale, con due destinazioni imperdibili come Marocco e Tunisia. Tra le tappe previste ci sono Tunisi, Tangeri e Casablanca, che - con una sosta di un giorno e mezzo - consentirà di raggiungere Marrakech. E poi ancora Cartagena, Malaga, Cadice, Barcellona, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma e Palermo.