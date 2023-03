di Isabella Cattoni

La cautela è ancora necessaria ma i primi mesi del nuovo anno finanziario stanno portando numeri “sensazionali”. Stefano Maria Simei, direttore commerciale di Th Group (nella foto), sottolinea come i l periodo novembre 2022-febbraio 2023 abbia sancito una ripresa strutturata anche se, avverte il manager, “E’ il moneto in cui la clientela che si muove è quella che ha buone disponibilità economiche e che post Covid aveva una grande voglia di tornare a viaggiare. Questo comporta ad esempio il fatto che sull’offerta Neve abbiamo registrato il miglior risultato di sempre malgrado l’incremento dei costi, fattore che ha inciso per un 10% medio”.



Fin qui, il passato, con numeri che nel 2022 hanno fruttato complessivamente al Gruppo un fatturato di 135 milioni di euro. “Un risultato importante – conferma Simei – se raffrontato ai 94 milioni del 2019 e ai 62 milioni del 2021. Ma soprattutto un dato che, grazie alla crescita di prodotto e investimenti messa a segno negli ultimi anni, dovrebbe portarci ai 190 milioni previsti per quest’anno”.

Un obiettivo ambizioso ma non impossibile: “Le prenotazioni per le strutture in Italia stanno cominciando a partire ma devono ancora esplodere. Al contrario, l’Egitto di Baobab sta vivendo un vero e proprio boom”.

I dati tengono necessariamente conto anche dell’incremento dei prezzi: “Il numero di persone che viaggia è circa lo stesso, ma l’incremento di fatturato, al netto del prodotto in più, è dato anche da un incremento dei prezzi. Va detto poi che chi spende oggi lo fa in modo più responsabile, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla sostenibilità delle proposte”.



Digitalizzazione e sostenibilità che rappresentano anche due degli elementi chiave nella politica di crescita di Th Group. “Abbiamo ben chiari i driver sui quali muoverci quest’anno. Innanzitutto, continueremo sulla via dello sviluppo di Th Resorts al fianco delle agenzie di viaggi, alle quali garantiamo una vera parity rate. Per quanto riguarda Baobab, proseguiremo l’espansione che ci ha già dato ottime conferme non solo sull’Egitto, ma anche sul resto dell’Africa, con Kenya e Zanzibar, così come su Maldive, Grecia, Canarie e Baleari”.



Novità anche per Markando, pronto a ripartire con una marcia in più. “Fra qualche giorno rilasceremo il nuovo sistema b2b e presenteremo la nuova programmazione. Abbiamo messo a punto alcuni speciali plus che ci consentiranno di essere competitivi anche su un prodotto up level come Markando, peraltro perfettamente in linea con il target Th”.



Th Group è pronto ad affrontate il 2023 nel migliore dei modi e le premesse sono positive anche se, ricorda Simei, “Capiremo se la stagione sarà sensazionale solo a inizio maggio. Se non rallenterà, sarà un anno straordinario”. La partita si giocherà ancora una volta sul pricing: “La qualità vincerà la battaglia, ma andranno attentamente monitorate domanda e offerta per comprendere se sarà necessario intervenire sui prezzi, anche a rischio di erodere un po’ i margini”.