Seabourn vende la sua Odyssey

Seabourn si prepara a dire addio a Odyssey. La compagnia ha annunciato che l'unità sarà ceduta a Mitsui Osk Lines, compagnia giapponese con sede a Tokyo che opera in diversi settori.

La nave continuerà a operare i viaggi previsti fino al 22 agosto del prossimo anno, dopodiché passerà di mano.



Seabourn continua dunque a concentrarsi sulle spedizioni alto di gamma e sul rinnovo della flotta per consentire un'offerta maggiormente diversificata, come riporta ttgmedia.com.



Odyssey è rimasta nella flotta della compagnia per 14 anni, navigando in tutto il mondo.