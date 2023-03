Top Viaggi sponsor della digital edition di TTG Today

Top Viaggi è lo sponsor della digital edition di TTG Today del 17 marzo, in distribuzione nei giorni di Bmt a Napoli.

L’operatore presenta agli agenti di viaggi la programmazione 2023 suddivisa in due cataloghi. Innanzitutto, Tour Europa 23 raccoglie il meglio dei viaggi guidati che da 30 anni contraddistinguono l’atività del t.o., siciliano.



Il secondo catalogo contiene una serie di destinazioni che Top Viaggi ha inserito negli anni nella propria offerta con cataloghi dedicati e che quest’anno ha deciso di raccogliere in un’unica borochure: ‘Magiche atmosfere’. Si tratta di Turchia, Marocco, Emirati Arabi, Egitto e la new entry Giordania.



Altra punta di diamante dell’offerta è la programmazione per ponti e festività, con un’ampia offerta di soggiorni e tour in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.



Pietro Triolo, amministratore del t.o., ha sottolineato i positivi risultati raggiunti nel post pandemia, specie sul fronte di Emirati ed Egitto. Ottimo trend anche per la novità Giordania.

Riconfermata infine dal direttore commerciale Anna Calà la strategia che pone le agenzie di viaggi al centro delle attività future.