Beppe Pellegrino (nella foto) lascia la direzione generale di Settemari.

“In questi giorni sono arrivato in porto dopo tanti anni di navigazione con il Gruppo Uvet – si legge in una nota dal suo profilo Linkedin –. Ho viaggiato con persone fantastiche sia a livello professionale che a livello umano, mi avete regalato sorrisi e gentilezza e forse per questo che mi accompagna un po’ di tristezza. Per me è stato un onore , un grande onore collaborare con tutti voi. Sono arrivato in punta di piedi 9 anni fa e allo stesso modo voglio andare, ringraziando tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa avventura fantastica, tutte quelle persone che durante un mio periodo personale di tempesta, mi hanno regalato il sole, la luce e un mare calmo dove navigare godendo del paesaggio”.



"Tempo di voltare pagina"

“Ringrazio tutti - prosegue - a partire dalla proprietà che mi supportato e le centinaia di persone con le quali abbiamo condiviso momenti divertenti e spensierati”.



Ma è tempo di voltare pagina con nuovi progetti e Pellegrino promette di “Ripartire con la speranza di un altro bel viaggio”. A brevissimo potrebbe essere svelata la sua nuova avvenutura.