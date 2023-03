Le nuove Partenze Speciali per l’alta stagione di Oltremare-Caleidoscopio

Oltremare-Caleidoscopio in vista dell’alta stagione lancia la sua nuova collezione di Partenze Speciali, business unit esperta nella programmazione di pacchetti di viaggio a data e prezzo fisso.

Già disponibile sul sito dedicato, rinnovato il mese scorso nel layout e nei contenuti, la rassegna di itinerari con la peculiarità dell'investimento in ‘vuoto-pieno’ anche quest'anno fa il giro del mondo. Durante l’alta stagione si partirà dai principali aeroporti italiani con impegni maggiori da Milano, Roma e Napoli che vanno aggiungersi a quelli attuali, arricchiti da nuove disponibilità per le partenze di primavera per Istanbul e, a Pasqua, a New York e Abu Dhabi.



Nella nuova serie spiccano due novità, Sudafrica e Malesia, che si affiancano all’India e altre classiche mete del tour operator, tra cui Indonesia, Thailandia, Cuba, Zanzibar e naturalmente la Turchia, a cui è dedicata una sezione a sé e un’offerta ampissima di opportunità.



La rassegna delle nuove Partenze Speciali è concepita per intercettare le richieste delle agenzie e i loro clienti alla ricerca di idee di viaggio esclusive, con servizi di qualità e prezzi convenienti e senza sorprese di tasse e costi aggiuntivi.