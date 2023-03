Finalmente si riparte. Dopo tre anni di chiusura la Cina riapre al turismo e Mistral Tour Internazionale riprende l’operatività sulla destinazione.

“Era una notizia che attendavamo da tempo: la Cina ha finalmente riaperto al turismo. Ma la sorpresa più grande sarà tornare a viaggiare in Cina e lasciarsi sorprendere dall’evoluzione che ha avuto il Paese in questi anni. La Cina si è evoluta, soprattutto tecnologicamente, e sono certo che questo cambiamento avrà contribuito ad accrescerne il fascino inserendosi e convivendo perfettamente con la sua storia millenaria. Tutti i servizi ricettivi e di trasporto sono pienamente operativi dato che il turismo interno ha continuato ad operare nel corso di questi ultimi due anni e noi abbiamo sostenuto i nostri uffici locali nella lunga attesa di questa riapertura dei confini al turismo” ha commentato Michele Serra (nella foto), presidente Quality Group.



Una ripartenza facilitata dalla presenza del personale e delle guide in esclusiva parlanti italiano, formate nel corso degli ultimi 15 anni, pronte fin da subito ad accogliere i turisti di Mistral Tour.

La programmazione dei viaggi individuali e di gruppo 2023 sarà disponibile dalla prossima settimana nel sito web e in una apposita landing page.