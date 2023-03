Baia Camping Village Spa, secondo bond da 10 milioni di euro: i piani per crescere

Baia Camping Village Spa emette il suo secondo bond da 10 milioni di euro. Obiettivo dell’operazione è quello di supportare il programma di investimenti (circa 35 milioni di euro nel periodo 2023-2026) volto al miglioramento dell’offerta ricettiva e all’ampliamento dei servizi offerti all’interno delle strutture della società.

L’iniziativa finanziaria è stata strutturata e collocata da Banca Finint e BCC Banca Iccrea, con il coinvolgimento, in qualità di investitori, della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo 'Veneto Minibond', Mediocredito Centrale, BCC Banca Iccrea, Volksbank e Mediocredito Trentino Alto Adige.



Gli obiettivi

Focus dell’operazione il miglioramento dell’offerta, attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite per potenziare la qualità nonché la diversificazione dei servizi, con la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici. “Il piano d’investimenti programmato per i prossimi anni ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che il nostro Gruppo offre ai propri clienti – spiega in una nota Valerio Vezzola, amministratore delegato del gruppo Baia Silvella -. Riteniamo che le molte migliorie che andremo ad apportare e l’esclusività delle location nelle quali sono situati i nostri camping village, saranno un vero plus competitivo rispetto alle proposte offerte dai nostri competitor. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti nella stagione turistica 2022 e ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione certi che le scelte che stiamo compiendo siano quelle giuste”.



Sul piano delle performance finanziarie, il Gruppo Baia Silvella si appresta a chiudere il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e un Ebitda di circa 22 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (Ebitda margin del 42%).