Viaggi dell’Elefante: ripresa delle destinazioni storiche e alto di gamma

Viaggi alto di gamma su tutte le destinazioni storiche a lungo raggio. È questo l’andamento per i Viaggi dell’Elefante a circa 3 mesi dall’inizio dell’anno.

“Stiamo riscontrando una ripartenza su quasi tutte le destinazioni storiche: molto bene il Giappone, il Medio Oriente, l’Egitto con le crociere sul Nilo, ma anche la Tanzania, l’Africa Australe, Nord Europa e l’India - commenta Enrico Ducrot (nella foto), ceo di Viaggi dell’Elefante -. Quest’ultima destinazione si arricchisce di nuovi itinerari con oltre 40 proposte. Ma ancora l’offerta delle destinazioni non è completa rispetto al passato: lenti il Perù, quest’ultimo per i noti problemi legati all’instabilità del Paese, così come l’Iran. Siamo in attesa dei voli Thai Airways dall’Italia per la normalizzazione sul Sud Est Asiatico. E dopo tanto tempo, ci aspettiamo con l’apertura della Cina, la ripartenza di questa importante destinazione. I viaggi di nozze tornano fortemente con richieste di viaggi più itineranti, esperienziali, costruiti con grande attenzione alle personalizzazioni per poi terminare con alcuni giorni di relax al mare. La Polinesia è molto desiderata”.



Il mercato conferma il momento d’oro per l’alta gamma, come dimostrato dalle richieste delle agenzie di viaggi al tour operator, sempre più orientate all’attenzione al cliente alto spendente. Il cliente finale continua ad investire su viaggi con valore aggiunto: viaggi su misura e piccoli gruppi accompagnati da esperti.



“È sempre più evidente il desiderio per viaggi ecoluxury, ben rappresentato dalla collezione di lodges Ecoluxury Retreats of The World dove il lusso si unisce alla sostenibilità e viaggi esperienziali” aggiunge Ducrot.



Dal 1 febbraio 2023, l’operatore ha reintrodotto l’opzione ‘Protezione Elefante’, una protezione per il viaggiatore in caso di annullamento del viaggio, operativa anche in caso di infezione da Covid-19.