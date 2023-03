Boom della Groenlandia nelle crociere Quark Expeditions

La Groenlandia è il nuovo “cold” spot dell’Artico. La conferma viene da Quark Expeditions, specialista delle crociere polari da oltre 30 anni, distribuito in Italia tramite Gioco Viaggi.

“La domanda per la più grande isola del mondo è in forte crescita e in espansione anche dal punto di vista degli itinerari - conferma Laurence Deloison (nella foto), business development manager Europe Quark Expeditions - potendo contare sul vivo appeal della cultura Inuit, ma anche sull’effetto della chiusura della rotta a Nord-Est lungo le coste russe".



Col baricentro spostato sempre più a occidente, i viaggi nell’Artico stanno inoltre permettendo di apprezzare meglio l’arcipelago canadese. "Nell’emisfero australe, invece - continua Deloison -, l’Antartide viene oggi richiesto in abbinamento alle Falklands e soprattutto alla Georgia del Sud, dove organizziamo addirittura un viaggio ad hoc per osservare la più grande colonia al mondo di pinguini imperatori”.



Fra i servizi luxury di tendenza, l’eli-landing e l’eli-trekking (combinazione di spostamenti in elicottero e a piedi) con possibilità di campeggiare sul ghiaccio, ma anche i viaggi su navi per massimo 199 passeggeri, perché autorizzate a sbarcare in oltre 200 siti polari. A. C.