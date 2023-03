Going e Aqua Expeditions insieme per le crociere di lusso su small-ships

di Alberto Caspani

Là dove nessuna nave arriva. Grazie alla disponibilità di yacht e imbarcazioni destinate a non più di 40 ospiti, Aqua Expeditions entra nel mercato italiano a fianco di Going per conquistare una nuova nicchia delle crociere d’esplorazione di lusso: Galapagos e Amazzonia peruviana, ma anche Indonesia (lungo la rotta Bali/Komodo-Isole delle Spezie-Raja Ampat), nonché il Mekong fra Cambogia e Vietnam.

“La forza dell’operatore italo-americano - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going - non sta solo nell’unicità delle sue cinque navi, ma nell’originalità di itinerari che possono essere abbinati ai nostri tour. Abbiamo in previsione una serie di webinar e incontri formativi per individuare quali agenzie siano in grado di promuovere al meglio l’offerta, in vista delle prime crociere in Indonesia dalla prossima estate”.



“Garantiamo un rapporto 1:1 fra ospiti e personale di bordo - evidenzia Francesco Galli Zugaro, founder & ceo Aqua Expeditions - impiegando solo residenti locali, chef di fama internazionale e rispettando i più alti standard sostenibili”.