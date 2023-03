Il Domina Coral Bay nell'offerta di Go4Sea

Go4Sea annuncia l'ingresso in portfolio di una storica struttura: il Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh.

L'operatore metterà a disposizione dei clienti voli dai principali aeroporti italiani, oltre ad assistenza su misura dal reparto booking.



“Questo nuovo traguardo rappresenta un importante tassello del nostro percorso di crescita” è il commento di Tommaso Valenzano, general manager di Go4sea. Enrico Toniazzi, group ceo Domina, aggiunge: “La nostra visione del turismo non solo a Sharm, ma in tutte le nostre destinazioni è sinergica con la visione di Go4sea”.



Il Domina Coral Bay è una delle strutture che ha fatto la storia di Sharm el Sheikh sul mercato italiano, contribuendo in maniera determinante a creare la destinazione turistica.