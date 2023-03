Crocierissime: ripartono i viaggi extraeuropei, il podio delle mete più richieste

Mar Rosso, Emirati Arabi e Caraibi. Si compone così il podio delle mete preferite dagli italiani che scelgono di fare una crociera approfittando delle vacanze pasquali.

I dati provengono da Crocierissime, l’agenzia web dedicata al mondo delle crociere che, in base a una sua indagine, segnala come il 32% degli italiani abbia deciso di prenotare questo tipo di viaggio in mete extraeuropee. “Siamo contenti di vedere una ripresa a pieno regime dei viaggi in crociera e di ritrovare la voglia degli italiani di viaggiare verso mete che prima erano meno richieste per periodi brevi - dichiara Andrea Francescato, direttore commerciale di Crocierissime -. Grazie al supporto dei nostri professionisti offriamo una consulenza personalizzata per prenotare il viaggio in crociera in modo pratico e veloce anche verso le mete più lontane, assicurandoci che i clienti ricevano le precauzioni e le informazioni necessarie per trascorrere una vacanza in totale serenità”.



Coppie e famiglie i target

Tre crocieristi su cinque che hanno prenotato in questo periodo hanno deciso di condividere questa vacanza in coppia. Il 40% di prenotazioni circa è poi stato effettuato da famiglie.



Tornando al podio delle destinazioni, il Mar Rosso – con itinerari che fanno tappa in Egitto, Giordania e Arabia Saudita - è tra le mete più richieste del momento, con uno share del 19% dei crocieristi italiani.



Seguono gli Emirati Arabi Uniti, con uno share dell’8% sul totale prenotazioni, e i Caraibi con il 5% delle scelte.