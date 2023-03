MyItalytotheWorld apre la sezione dedicata agli short break

MyItalytotheWorld lancia una nuova sezione completamente dedicata agli short break. “In questi ultimi mesi - spiega Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld - abbiamo lavorato sulla creazione di pacchetti di viaggio di breve durata, compresi quelli che prevedono una sola notte di soggiorno. Ciò ha perseguito la nostra mission aziendale, che è anche quella di modellare la nostra offerta alle esigenze delle agenzie di viaggi nostre partner”.

I servizi per le adv

All’interno della sezione le agenzie potranno consultare ogni singola opzione proposta, compresi i servizi offerti e quelli di cui desiderano avvalersi, oltre a selezionare la data di partenza scegliendola in base a un calendario che, per alcuni tour, fornisce date addirittura sino ai primi mesi del 2024. La sezione short break, così come quella dei tour e minitour nel mondo, offre come valore aggiunto nessun adeguamento di valuta e nessun costo di iscrizione.



Tra le destinazioni disponibili le maggiori capitali europee, le città d’arte italiane, le metropoli americane, oltre a Paesi come la Giordania e, nel prossimo futuro, destinazioni quali Irlanda, Inghilterra, Emirati Arabi Uniti, Malta e Israele.