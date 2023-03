Era stato il caso turistico dell'anno (anche se le vicende dei primi mesi del 2020 lo avrebbero presto scavalcato) e ora potrebbe tornare a conquistare le cronache del settore. Thomas Cook, il colosso dei viaggi acquistato da Fosun dopo il clamoroso fallimento del settembre del 2019, potrebbe essere nuovamente in vendita.

Secondo quanto riportato da ttgmedia.com infatti il fondo di investimento cinese (che è già presente nel turismo con il suo investimento in Club Med) avrebbe intenzione di cedere il brand Thomas Cook, che attualmente opera come agenzia di viaggi online.



Il precedente

Come ricorda anche il sito di informazione trade britannico, l'indiscrezione arriva solo pochi mesi dopo una secca smentita da parte di Fosun su un'ipotesi simile circolata negli ultimi mesi del 2022.



Ora i rumors tornano a farsi sentire, anche se in maniera meno definita. Al momento infatti sono aperte tutte le ipotesi, sia una cessione in blocco sia la vendita di una quota di minoranza.