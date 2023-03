Isaholidays, il futuro dei viaggi è all’insegna del glamping

di Alberto Caspani

Voglia d’estate, ma soprattutto di glamping targato Isaholidays. Archiviata la scorsa stagione con circa 600mila presenze e una crescita complessiva del 10% sul 2021, il gruppo della famiglia padovana Pagnan registra già una forte domanda per sperimentare le nuove tende Safari Loft e Boutique, allestite al Barricata Holiday Village nel Parco Naturale del Delta del Po, così come le mobilehome-suite Sirio Junior e i luxury chalet Nova3XL, disponibili all’Isamar Holiday Village di Isolaverde di Chioggia.

“La stagione operair comincerà il prossimo 18 maggio - spiega Silvia Pagnan, sales&marketing manager Isaholidays - e, accanto al deciso ritorno della clientela germanofona e nordeuropea (60%), vede avanzare ancora le prenotazioni delle giovani famiglie italiane (40%), in cerca però di servizi sempre nuovi: fra questi, il noleggio di e-bikes e uno Spray Park da 400 mq all’interno del parco acquatico del Barricata, ma anche una Pump Track per monopattini e skateboard a Isolaverde, oltre ai richiestissimi corsi presso i nostri diving center e al Campus Rugby Education del campione Mauro Bergamasco”.



Dopo l’approvazione definitiva del progetto di creazione di un campo golf e darsena residenziale a Isolaverde (destinato a raddoppiare le attuali presenze), il Gruppo Isaholidays ha in previsione il lancio di due nuovi eco-chic village in Veneto e in Toscana.