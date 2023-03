Goodays compie 10 anni: i piani per il 2023

Goodays compie 10 anni e si prepara ad affrontare la nuova stagione con ulteriori novità. “Siamo pronti con la programmazione 2023 con una ricca offerta di nuove proposte, il tutto supportato da investimenti nella formazione del personale e nell’innovazione tecnologica”, spiega il fondatore e direttore generale Michele Viola.

Attualmente la programmazione si compone di pacchetti Nave e Voli che abbraccia Albania, Croazia, Grecia Continentale e isole, Egitto, Europa (capitali e tour), Montenegro, Mare Italia, Isole Baleari e Turchia. Un’offerta decisamente più ampia rispetto a dieci anni fa. “Abbiamo iniziato con una sola destinazione, il Montenegro e soprattutto il Maestral Resort e Casinò, tutt’ora nostro fiore all’occhiello”, commenta Viola, che in merito al traguardo raggiunto spiega che “per noi non si tratta di un semplice ‘+1’ agli anni di attività che abbiamo alle spalle, ma questa ricorrenza ci ricorda che, nonostante il momento storico difficile e particolare che abbiamo affrontato e superato, noi continuiamo ad esserci, impegnandoci per offrire sempre il miglior servizio”.