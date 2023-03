Baobab aggiunge l’Egitto classico alla rosa delle sue proposte. Il t.o. del Gruppo Th ha inserito la crociera sul Nilo combinata al tour a Il Cairo con partenze previste dal 3 aprile da Milano, Roma e Catania (Catania da maggio). Un’offerta esclusiva già disponibile sul b2b di Baobab nell’area charter.

L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Air Cairo e viene presentata con appositi cataloghi monografici dedicati, disponibili sia online sia in versione cartacea, e attraverso il roadshow con il quale il Gruppo Th fino al 14 marzo presenta le novità di prodotto estive dei suoi brand in tutta Italia.



L'offerta

Dopo la navigazione sul Nilo, alla scoperta delle bellezze dell’antico Egitto, a bordo di una motonave a 5 stelle, si proseguirà in volo per Il Cairo, dove sarà possibile esplorare l’appena rinnovato museo Egizio e le piramidi di Giza per poi balzare in avanti di millenni, passeggiando per il bazar di Khan el Khalili e visitando la Moschea di Mohamed Ali.



“Siamo lieti di poter inserire nella nostra offerta una tra le più affascinanti proposte dedicate all’Egitto Classico – dichiara Alessandro Gandola, direttore della brand unit Baobab -. Sulla nostra piattaforma b2b siamo in grado di offrire con pochi click un pacchetto 5 stelle lusso a prezzi fissi, garantiti e molto competitivi, comprensivo di volo andata e ritorno dall’Italia, ma soprattutto anche del volo interno da Aswan a Il Cairo, oltre a tutti i servizi a terra e le visite con esperte guide locali parlanti italiano, sia durante la navigazione sul Nilo che a Il Cairo”.