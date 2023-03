di Isabella Cattoni

Ancora pochi voli, specie su alcune destinazioni, e una grande incognita sulla prossima stagione estiva: il problema legato ai collegamenti aerei resta all’ordine del giorno in casa dei tour operator, anche se il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci, sottolinea come si tratti in verità di un’emergenza soprattutto riferita all’Europa.

“Sul medio-lungo raggio la situazione va assestandosi. Va poi detto che, soprattutto su alcune destinazioni come è ad esempio il caso del Sud America, bisogna lavorare in forte anticipo e programmare già ora gli allotment per il 2024. Semmai l’emergenza potrebbe ripresentarsi nei collegamenti europei, ma molto dipenderà dai singoli vettori”.



Un altro fronte di difficoltà è legato alla questione passaporti. “E’ uno scoglio innegabile, un problema a livello nazionale, che non coinvolge solo il leisure ma anche il business travel. Come Astoi abbiamo ricevuto sostegno e rassicurazioni da parte del ministro del Turismo Daniela Santanchè, ma si tratta di una criticità strutturale, insolubile se non si mette mano a una semplificazione globale delle procedure”.



Malgrado ci siano ancora ostacoli da superare, Peci rimane però ottimista. “Sono i risultati positivi di questi mesi a confortarci e a farci guardare con fiducia al futuro”.

Un futuro che sarà sicuramente diverso rispetto al pre pandemia. “Tante cose sono cambiate, a cominciare dall’importanza crescente assunta dalle esperienze di viaggio, anche nei viaggi di gruppo per il target medio. Da qui la tendenza a formare gruppi più piccoli, ma più numerosi nel corso dell’anno, in linea con l’esigenza di garantire un contatto più diretto e autentico con la realtà locale”.



Cambia anche l’età media del viaggiatore che entra in agenzia: “La professionalità e la qualità sono diventati elementi chiave al momento della scelta della vacanza, offrendoci una straordinaria leva di crescita e ampliamento del target di clientela. Si è abbassata l’età media di chi entra in agenzia e questo trend sembra destinato a durare”.