Latitud Patagonia: la nuova Argentina di lusso al Pristine Salinas Grandes Luxury Camp

Una novità assoluta non tanto e non solo sulla destinazione Argentina, quanto su un modo di viaggiare che nel post pandemia sta prendendo sempre più piede nel segmento lusso, quello del glamping. “Con l’esclusiva per il mercato italiano sul Pristine Salinas Grandes Luxury Camp proponiamo un nuovo modo di viaggiare, modulato sulle esperienze esclusive e rispettose della cultura e della natura dei luoghi visitati” commenta il managing director di Latitud Patagonia Francesco Vitali.

Il Pristina Salines Grandes Luxury Camp si trova nel Nord dell’Argentina, a circa 2-3 ore dalla Bolivia e a due ore dal Cile, che possono essere agevolmente visitati in tour combinati. Si tratta di un progetto innovativo, coerente con i concetti di ecosostenibilità, inclusione sociale e sviluppo economico della comunità locale. “In pratica, si avrà la possibilità di pernottare per una o due notti in un ambiente selvaggio, nell’area delle Salines Grandes, tra le più vaste al mondo, all’interno di ‘bolle’ dotate di ogni comfort. Al momento sono quattro, ma diventeranno sei entro fine anno”.



La novità presentata da Quality Group si inserisce in un progetto più ampio: “Dal 1 agosto aprirà una seconda struttura eco chic, questa volta a 45 chilometri circa dalle cascate di Iguazù. Il Pristine Iguazù Luxury Camp si trova immerso nella giungla e rappresenta l’evoluzione della vacanza standard: non più e non solo la visita alle cascate, ma anche tutta una serie di attività alla scoperta della natura praticabili nelle vicinanze del resort. Terzo appuntamento entro fine 2023 a Calafate con un nuovo Pristine resort che avrà la vista sul Perito Moreno”.



La novità di casa Latitud Patagonia sottolinea un trend che va imponendosi nei viaggi rivolti a un target elevato e non solo: “La ricerca di esperienze – conferma il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci – sta scardinando ogni tipologia di viaggio, andando a incidere anche sulla fascia media del mercato. La pandemia ha accelerato un processo già in corso, che porta alla richiesta di viaggi più belli e di qualità più elevata. In questo senso, è emersa una straordinaria opportunità di sviluppo per quanti – operatori o agenzie – hanno le competenze e la professionalità per fornire servizi unici, di altissimo livello”.

Isabella Cattoni