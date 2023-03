Latin World: Messico e Brasile trainano le vendite del 2023

Sono Messico e Brasile le destinazioni che stanno trainando questo inizio anno in casa Latin World. Il brand del Quality Group ha rinnovato la propria programmazione su Centro e Sud America con risultati nel complesso positivi per tutte le mete, con l’unica eccezione di Cuba. Bene in particolare il segmento delle prenotazioni di viaggi individuali personalizzati, mentre si segnala un aumento del ricorso alle prenotazioni last minute.

“Messico e Brasile sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia – sottolinea li titolare Michele De Carlo -. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due paesi, non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla”.



Per fare fronte alla ripartenza Latin World ha ampliato anche il suo team inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo. “In contro tendenza con il passato – aggiunge De Carlo -, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze studiate ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze”.