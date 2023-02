Boscolo, al via la Social Academy per conquistare i viaggiatori di domani

“Il digitale non è più la ruota di scorta delle agenzie di viaggi, ma il loro acceleratore”. Aprendo con queste parole la seconda edizione della Social Academy, Elisa Boscolo (nella foto) - ceo di Boscolo Tours - ha sollecitato l’intero mondo dell’intermediazione turistica a raggiungere quanto prima il massimo livello di professionalizzazione sia nell’uso commerciale dei social network che delle risorse informatiche. Una risposta alla proliferazione nel web di sedicenti “esperti di viaggio”, privi in realtà delle fondamentali competenze dell’adv.

“Il 69% degli utenti Internet usa oggi i social network per scegliere la propria vacanza - ha dichiarato Andrea Boscaro, partner fondatore di The Vortex - e addirittura il 40% dei giovani lo fa attraverso TikTok, una piattaforma che ha dinamiche completamente diverse da Facebook o Instagram, ma viene oggi impiegata solo dall’8% degli over35. Questo significa che l’agente di viaggio non ha quasi più presa sul viaggiatore di domani”.



La Social Academy, che nei prossimi quattro mesi metterà a disposizione contenuti online formativi per i soci Boscolo e proporrà eventi in presenza a Napoli (23 marzo) e Firenze (21 aprile) dopo il lancio di Milano (24 febbraio), punta a formare anche sulle recenti innovazioni di Chat Gpt e Dall E. A. C.