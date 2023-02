Etnia Travel Concept: torna anche nel 2023 la promozione ‘Cash back’

Etnia Travel Concept rilancia anche per questo 2023 la promozione ‘Cash back’, che nel corso del 2022 aveva avuto un importante riscontro tra le agenzie di viaggi. In molte infatti avevano aderito ottenendo complessivamente un importo pari a 15mila euro in termini di sconti sulle prenotazioni.

“La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’agenzia, chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator – dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro ad una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela”.



La nuova promozione prevede che su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1 maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare su tutte le partenze tra il 1 novembre e il 18 dicembre 2023.