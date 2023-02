Avalon Waterways: cinque partenze per crociere in lingua italiana nel 2023

Sono cinque le partenze previste per il 2023 da Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana con itinerari che si snodano su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle colline della Pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord attraversando città come Budapest, Vienna, Strasburgo e Colonia.

L’iniziativa è supportata anche da una campagna di early booking che prevede sconti per chi prenota entro il 31 marzo. Gli itinerari interessati sono quelli da Basilea ad Amsterdam (con tre partenze in programma), da Budapest a Deggendorf e viceversa. Per queste crociere fluviali è previsto anche il trattamento soft all inclusive.