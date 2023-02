Carnival, debutto nel 2024 per Carnival Firenze nel segno dello stile italiano

Salperà per la prima volta da Long Beach nella primavera del 2024 Carnival Firenze. La nave si aggiungerà alla flotta di Carnival Cruise Line, offrendo un’ampia varietà di crociere tutto l’anno, con scali in Bassa California e Riviera messicana.

Gli itinerari dettagliati e l’offerta di bordo saranno annunciati a breve dalla compagnia di crociere. “Dalla California imbarchiamo il numero più alto di passeggeri di qualsiasi altra compagnia di crociere, e presto Carnival Firenze fornirà una grande nuova opportunità - spiega in una nota il presidente di Carnival Cruise Line Christine Duffy -. Unendosi alla nostra flotta, la nave porterà ai nostri ospiti una nuova esperienza che integra il Carnival fun con l’atmosfera Italiana”.



La nave sarà caratterizzata dal Carnival Fun Italian Style, che debutterà con l'arrivo di Carnival Venezia a New York il prossimo giugno.



“Siamo certi che il Carnival Fun Italian Style sarà molto apprezzato anche dalla clientela italiana che ama già il fun style Carnival” aggiunge Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia della compagnia.