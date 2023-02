di Gaia Guarino

Royal Caribbean International si prepara alla stagione estiva 2023 con un’Italia sempre più protagonista. Saranno 7 le navi in Europa, di cui 2 con partenza da Roma: Symphony of the Seas con itinerari nel Mediterraneo occidentale e Odyssey of the Seas nel Mediterraneo orientale. Si aggiungerà anche Explorer of the Seas da Ravenna, nave di classe Voyager rinnovata con una manutenzione straordinaria per arricchirla con elementi delle navi Royal più moderne.

“Il 2022 è stato positivo per il mercato italiano”, sottolinea Gianni Rotondo (nella foto), general manager Emea di Royal Caribbean International. “Lo scorso anno si è visto un booking tendenzialmente last minute, mentre in questo 2023 notiamo un modo diverso di prenotare con un anticipo molto simile al 2019”.



Oltre il Mediterraneo

La strategia dell’azienda include la volontà di lavorare per favorire la crescita fuori dal Mediterraneo con l’obiettivo di tornare a generare i numeri di un tempo sui Caraibi. “Ci stiamo muovendo per rendere più semplice, per gli italiani, la prenotazione di un pacchetto che non includa soltanto la crociera ma anche il volo, e nel caso della Florida, l’hotel a destinazione”. A oggi l’offerta di tour operating è presente in Italia con Executive Cruises, distributore che rappresenta la compagnia in esclusiva, ma l’intenzione è estendere quest’attività a tutte le adv, un passo che potrebbe avvenire già nelle prossime 8 settimane.



“Vogliamo migliorarci sia nella distribuzione digitale sia in quella tradizionale puntando al nostro target non di massa, e in particolare con un’attenzione alle famiglie”, spiega Rotondo. “Per tale ragione, investiamo nella formazione degli adv con un format chiamato ‘Seminar at sea’. Si tratta – conclude – di incontri a bordo dedicati agli adv europei durante una minicrociera che avrà luogo a inizio maggio da Barcellona a Roma su Symphony of the Seas con circa 400 ospiti trade”.