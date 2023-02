di Isabella Cattoni

Anche se ancora a macchia di leopardo, con qualche assenza importante, l’Estremo Oriente si è rimesso in moto e si prepara a correre. A confermarlo è Filippo Tura (nella foto), direttore commerciale di Mosaico, tour operator specializzato sul Sud-est asiatico.

“A Natale avevamo registrato un rallentamento nelle prenotazioni, seguito però da una successiva inversione di tendenza. Chi infatti si era scoraggiato a causa dei prezzi elevati, ha preferito rinviare a un periodo successivo alle classiche vacanze di Capodanno la propria partenza”.

E così è stato, grazie anche alla collaborazione di Mosaico con strutture alberghiere con contratto diretto onde garantire il miglior rapporto qualità-prezzo. “Per la primavera-estate siamo in grado di offrire quotazioni ottimali, anche se purtroppo l’incremento delle tariffe aeree resta molto forte”.



Discorso a sé per la Thailandia, “Destinazione sulla quale avremmo bisogno di un maggior numero di voli per rispondere efficacemente alle richieste che riceviamo, anche se va detto che Mosaico non punta ai grandi volumi di passeggeri, essendo da sempre concentrato su un target specifico, quello dei viaggiatori di target medio-alto”.



Questa’anno Mosaico compie 35 anni di attività e l’obiettivo è quello di svoltare definitivamente lasciandosi l’emergenza Covid alle spalle. “Fra le destinazioni che si stanno muovendo meglio, l’Indonesia, con Bali, Phuket e il nostro Kura Kura resort, sul quale possiamo offrire soluzioni particolarmente vantaggiose. Molto bene anche le Maldive, con un successo per certi versi quasi inaspettato data la nostra vocazione di t.o. specializzato sui viaggi esperienziali. Grazie tuttavia a un’accurata selezione di isole siamo riusciti a catturare l’attenzione di quanti desiderino vivere a contatto con la cultura locale”.



Un altro punto di forza di Mosaico è quello di non essersi mai fermato: “Abbiamo continuato a lavorare sulla sicurezza, mantenuto i nostri assistenti italiani residenti, conservato le nostre guide locali, verificato post Covid le strutture alberghiere una a una. Per questo in siamo stati in gradodi ripartire subito e i risultati non solo in Indonesia ma anche in Indocina, Giappone, Singapore, Maldive, ci hanno dato ragione”.



A trainare la ripresa anche formule combinate ideali per viaggi di nozze e non solo: “Penso ad esempio al Singapore, Bali o Giappone più estensione mare al Kura Kura resort, che beneficia fra l’altro della promozione 5+2: prenotando cinque notti, le altre due sono in omaggio”.

Un solo rimpianto per la destinazione del cuore, il Myanmar, che “Purtroppo resta ancora bloccato”.