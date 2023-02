Carnival: a bordo di Celebration in mostra i 50 anni della compagnia

I 50 anni di storia della Carnival Cruise Line in mostra sulla Celebration, nave da 6.631 passeggeri, progettata già in origine per questo speciale anniversario. Gemella dalla Mardi Gras, la nuova unità presenta aree comuni a tema, come la Gateway Zone, dedicata ai viaggi, che ospita il Golden Jubilee Bar, omaggio all’eredità propria della Carnival, il cui design è arricchito da elementi decorativi, mobili e oggetti recuperati in cantieri di demolizione indiani.

Tra gli arredi di una sala della Celebration - come illustra Travel Weekly - anche una parete curva di vetro acidato e mogano del casinò della originale Mardi Gras, costruita nel 1961, e un telegrafo di ottone del ponte di quella stessa nave. Il bordo esterno del Golden Jubilee ha una passerella con monete in ottone intarsiate, che raffigurano le navi Carnival, oltre a un muro di diorami incorniciati da oblò che raccontano la storia della compagnia attraverso i decenni.



Il Latitudes Bar è invece in stile stazione ferroviaria, con gigantesche finestre in fibra ottica che proiettano immagini di destinazioni di tutto il mondo. La Celebration è stata consegnata nel novembre scorso, come seconda unità della Excel Class di Carnival, e opera crociere sulle rotte tra Miami e i Caraibi.

S.P.